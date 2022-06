UN DEJEUNER SUR L’HERBE – PARC DE LA FALAISE Le Portel, 26 juin 2022, Le Portel.

UN DEJEUNER SUR L’HERBE – PARC DE LA FALAISE

5, rue du Général San Martin Le Portel

2022-06-26 – 2022-06-26

5, rue du Général San Martin Le Portel Pas-de-Calais

Le Portel Au Parc de la Falaise de 11h00 à 19h00.

Gratuit.

Restauration sur place (La Cafét’ du Parc, la Roulotte et Pasta box).

Sur le thème du cirque : nombreuses animations :

Vélos rigolos (en continu),

maquillage,

sculpture de ballons,

ateliers cirque (11h00-13h00),

équilibrisme, jonglage,

spectacles des compagnies Ballarom (16h00 et 18h00),

Hypo, glisse &Mi (14h00 et 16h30),

La Caravane des Curiosités (en continu).

Déambulations des Z’Incontournables (11h30, 13h30 et 15h00),

du clown Doudou (13h30-16h30)

et de Zigmus et sa baignoire farfelue (15h00-18h00).

Initiation au foot golf (en continu)

Renseignements à la Médiathèque : 03.91.90.14.00

+33 3 91 90 14 00

5, rue du Général San Martin Le Portel

dernière mise à jour : 2022-06-24 par