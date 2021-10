Un défilé en automne aux couleurs brésiliennes ! Quais de Bordeaux, 31 octobre 2021, Bordeaux.

Un défilé en automne aux couleurs brésiliennes !

Quais de Bordeaux, le dimanche 31 octobre à 15:30

Durant **4 jours**, des passionnés de musique et de danse bénéficieront d’ateliers de percussions, samba afro et danse populaire auprès de grands maîtres et professeurs venus du Brésil ! Le stage donnera ensuite lieu à un défilé sur les quais de Bordeaux le dimanche **30 octobre** ! Les rythmes Afro-brésiliens de _Salvador_ et _Recife_ seront à l’honneur avec plus de 200 percussionnistes et danseurs(ses). Venez assister à cette double parade qui débutera à **15h30** en face du conservatoire de musique (parade 1) et au pied du Pont Chaban Delmas (Parade 2) avec un final géant sur le miroir d’eau ! On vous attend nombreux(ses) _Plus d’informations sur le site : [https://ocoletivo.fr/](https://ocoletivo.fr/)_ _ou directement sur facebook : [https://fb.me/e/26ga9mm89](https://fb.me/e/26ga9mm89)_

Gratuit (pour le défilé)

Pour la 3ème fois nous organisons à Bègles le Baque Trip Europa, un événement international unique qui célèbre la culture du Pernambouc au Nord du Brésil, du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre.

