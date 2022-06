» Un début d’été à Grézels » Grézels, 24 juin 2022, Grézels.

» Un début d’été à Grézels » Grézels

2022-06-24 10:00:00 – 2022-06-24

Grézels 46700

4 EUR programme:

Du 13 au 20 juin : Montage du site et du chapiteau !

Si tu es curieux et disponible, bienvenue à ce chantier collectif ! 06 88 01 92 40

Vendredi 24 Juin : Pot d’accueil

A 18h Pot d’accueil au Bar Associatif de Grézels. Avec Edouard Peurichard qui vous prépare une surprise aiguisée !

Dimanche 26 Juin : Festival du Jeu / 10h – 19h

Jeux grandeur nature : Chasse au trésor / défis / jeu collectif / kermesse vintage…

Espace et animations pour les plus petits joueurs de 0 à 3 ans.

Spectacle Cabaret de Poche de la Cie SASEO à 18h -Tarif : 6€ / 4€ tarif réduit

Samedi 2 Juillet : Spectacles

Grès’ailes de cirque ! 10 h à 23 h

11h Spectacle Le Chapoto Cie Bachibouzouk – à partir de 1 an – 30 min

17h Jump Cut – Double Take Cinematic Circus – Tout Public – 45 min

18h – 20h et 21h – 23h DJ Twent’ies Cumbia/Tropical/Electro —

Tarif : 6€ / 4€ tarif réduit

Restauration et buvette sur place !

Dimanche 3 Juillet : Le Lot bien plus qu’une étape

De 14 h à 18 h – Venez découvrir le vélo acrobatique avec Fleuriane Cornet, artiste de cirque. Prends ton vélo et ta gourde !

Gratuit

Samedi 9 Juillet : Journée Rencontre

10h-12h – Atelier Trapèze et autres Aériens- Inscriptions obligatoires au 0688019240 – Prérequis demandé : Savoir monter sur un trapèze !

14h-17h – Rencontres des associations et forces vives locales !

18h – Spectacle I danzatori delle stelle – Ginger Cie

A partir du 12 juillet, démontage… Bienvenue aux motivé.e.s !!

Un début d’été à Grézels : du 24 juin au 14 juillet ! En partenariat avec la commune de Grézels, la communauté de communes CCVLV, le département du Lot, l’association Pause au Filaos, le Bilboquet et Les Cas du Cyrque.

lescasducyrque@gmail.com +33 6 88 01 92 40

Grézels

dernière mise à jour : 2022-05-31 par