Les relations entre le curé au fort tempérament et le maire libre penseur, ressemblent à celles de Don Camillo et Peppone. La tombe Dorier témoigne des crimes horribles commis par les Chauffeurs de la Drôme —————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Visite guidée gratuite le samedi 21 de 10h30 à 12h30 et le dimanche 22 à 14h00 à 16h00

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:30:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T16:00:00

