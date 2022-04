UN CRIME FARPAIT

2022-04-20 – 2022-04-20 A travers une série de personnages, ces 3 comédiens nous font vivre une enquête hilarante et surtout… pas comme les autres ! Une ambiance de folie pour ce spectacle unique et tout public. Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime, où a-t-elle été retrouvée, quelle est l’arme du crime ? C’est au public de décider.

Une comédie improvisée à 3 comédiens.

Durée : 1h15

