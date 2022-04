Un cours d’eau, comment ça marche ? Guérigny, 27 juillet 2022, Guérigny.

EUR Les cours d’eau jouent un rôle important dans la structuration de nos paysages, de nos territoires. Cependant beaucoup ne les considèrent que comme de simples tuyaux pour acheminer l’eau d’un point A à un point B. Or, les cour d’eau sont bien plus que ça. Ils peuvent être assimilés à des organismes vivants.

Ils ont une dynamique, un fonctionnement, ils nous rendent services et nous protègent. Ils ont leurs humeurs et leurs respirations, leurs crues et leurs sécheresses et c’est ce qui fait d’eux des phénomènes fascinants à comprendre.

Peu nombreux sont ceux qui s’intéressent à eux et aux espèces qui les peuplent.

L’ambition de cette animation est de permettre de mieux comprendre ce qu’est réellement un cours d’eau, de permettre aux riverains de mieux les comprendre et mieux vivre à leurs cotés.

