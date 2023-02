UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT COMEDIE DE RENNES, 10 février 2023, RENNES. UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT COMEDIE DE RENNES. Un spectacle à la date du 2023-03-26 (2023-02-10 au ) 17:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. COMEDIE DE METZ présente ce spectacle Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous ! “C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là…” Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce “couple (presque) parfait”. Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce ! On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça ! UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT Votre billet est ici COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall 35700 COMEDIE DE METZ présente ce spectacle Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous ! “C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là…” Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce “couple (presque) parfait”. Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce ! On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça ! . EUR20.0 20.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu COMEDIE DE RENNES Adresse 31, rue Xavier Grall Ville RENNES Tarif 20.0-20.0 lieuville COMEDIE DE RENNES RENNES Departement Ille-et-Vilaine

COMEDIE DE RENNES RENNES Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT COMEDIE DE RENNES 2023-02-10 was last modified: by UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT COMEDIE DE RENNES COMEDIE DE RENNES 10 février 2023 COMEDIE DE RENNES RENNES

RENNES Ille-et-Vilaine