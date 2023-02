Un Couple Magique – Tournée VENDESPACE, 11 février 2023, MOUILLERON LE CAPTIF.

Un Couple Magique – Tournée VENDESPACE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 (2023-02-11 au ) 16:00. Tarif : 45.0 à 65.0 euros.

LA VILLE DE PAU ET LE ZENITH (1-1079265/2-1079300/3-1079301) PRESENTENT LA COMEDIE AU ZENITH ce spectacle. Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse Une pièce de Laurent Ruquier Une mise en scène de Jean-Luc Moreau Pierre-François KADABRA est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime. Place à la magie du rire ! Un Couple Magique Un Couple Magique

VENDESPACE MOUILLERON LE CAPTIF Beaupuy 85000

