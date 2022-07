Un couple magique, 6 décembre 2022, .

Un couple magique



2022-12-06 20:30:00 – 2022-12-06

Pour sa dernière création, Laurent RUQUIER a réuni pour la première fois au théâtre Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE et Jeanfi JANSSENS.

UN COUPLE MAGIQUE c’est l’histoire d’un magicien raté, amoureux de son assistante… C’est une pièce de boulevard où les tours de magie, apparitions, disparitions, remplacent les portes qui claquent ! Le magicien c’est Stéphane PLAZA. L’agent immobilier le plus télégénique de France n’en est pas à son coup d’essai en matière de comédie. Il incarne Pierre-François Kadabra, un magicien maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire (Valérie MAIRESSE), un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique (Jeanfi JANSSENS) qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime.

