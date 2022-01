« Un coup de pouce pour les pelouses » à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, 29 janvier 2022, Thoré-la-Rochette.

« Un coup de pouce pour les pelouses » à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette

2022-01-29 09:30:00 09:30:00 – 2022-01-29

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette

« Un coup de pouce pour les pelouses » à Thoré-la-Rochette. Le chantier sera consacré à l’entretien du site par des pratiques de débroussaillage et de coupe de ligneux. Afin de mener à bien ces enjeux de préservation, l’équipe de volontaires à besoin de vous et de votre bonne humeur. Rejoignez les dans une ambiance conviviale et participez à l’entretien d’un site remarquable dans le département du Loir-et-Cher, pour son importance écologique. C’est ensemble, que nous réussirons à protéger l’environnement qui nous entoure ! Réservation et Pass Sanitaire obligatoire. Boissons offertes, prévoir votre repas. Du matériel sera mis à disposition, mais chacun doit apporter ses gants et des vêtements de terrain. En partenariat avec l’association Perche Nature.

Les pelouses calcicoles du site Natura 2000 de Bois Loiseau hébergent une grande diversité

d’espèces floristiques et faunistiques. Mais ces milieux ouverts remarquables sont menacés

par la dynamique d’embroussaillement.

c.legrand.cen41@gmail.com

« Un coup de pouce pour les pelouses » à Thoré-la-Rochette. Le chantier sera consacré à l’entretien du site par des pratiques de débroussaillage et de coupe de ligneux. Afin de mener à bien ces enjeux de préservation, l’équipe de volontaires à besoin de vous et de votre bonne humeur. Rejoignez les dans une ambiance conviviale et participez à l’entretien d’un site remarquable dans le département du Loir-et-Cher, pour son importance écologique. C’est ensemble, que nous réussirons à protéger l’environnement qui nous entoure ! Réservation et Pass Sanitaire obligatoire. Boissons offertes, prévoir votre repas. Du matériel sera mis à disposition, mais chacun doit apporter ses gants et des vêtements de terrain. En partenariat avec l’association Perche Nature.

Pixabay

Thoré-la-Rochette

dernière mise à jour : 2022-01-20 par