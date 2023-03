Un coup de Meung pour la planète : partageons au jardin partagé Meung-sur-Loire OT TERRES DU VAL DE LOIRE Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret L’association Un Coup de Meung pour la planète vous invite à passer la journée dans son jardin partagé. Des nombreux ateliers vous attendent : atelier « Cuisine solaire- Comment ça marche ? », atelier « Compost – Qu’est-ce qu’on y met ? », atelier « Création d’une planche de permaculture », atelier « Trocs de graines et plants », atelier »Prépare tes plants, dans des coquilles d’oeufs » ou encore atelier « adopte un arbre, opération stockage de carbone ». Journée organisée en partenariat avec les jardins partagés de Cléry-Saint-André et Beagency

L'association Un Coup de Meung pour la planète vous invite dans son jardin partagé

Pour faciliter le covoiturage, rendez-vous sur CoviEvent : https://covievent.org/covoiturage/apres-midi-festive-au-jardin-partage-d-un-coup-de-meung-pour-la-planete/70d193bca2315a78800e196dca4ef370

uncoupdemeung@ecomail-asso.fr

