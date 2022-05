UN COSTARD POUR 3

UN COSTARD POUR 3, 27 mai 2022, . UN COSTARD POUR 3

2022-05-27 – 2022-05-27 Après une soirée un peu trop arrosée, 3 copains se retrouvent en cellule de dégrisement… L’un est déguisé en Gandhi, l’autre en Napoléon et le dernier en dictateur. Comment sont-ils arrivés là ? Leur étrange soirée continue crescendo lorsqu’un inconnu est placé dans la même cellule et leur raconte une drôle d’histoire, encore mieux, quand il sollicite leur aide ! Faut-il lui faire confiance ? Faut-il l’aider ? Chaque soir, c’est à vous public d’en décider ! A mi-chemin entre “Le Coeur des Hommes” et “Very bad trip”, cette dernière création de Gérard Pinter est unique en son genre ! Une comédie drôle et interactive.

Durée : 1h15 Après une soirée un peu trop arrosée, 3 copains se retrouvent en cellule de dégrisement… L’un est déguisé en Gandhi, l’autre en Napoléon et le dernier en dictateur. Comment sont-ils arrivés là ? Leur étrange soirée continue crescendo lorsqu’un inconnu est placé dans la même cellule et leur raconte une drôle d’histoire, encore mieux, quand il sollicite leur aide ! Faut-il lui faire confiance ? Faut-il l’aider ? Chaque soir, c’est à vous public d’en décider ! dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville