Un corps sain dans un esprit sain Auberge de jeunesse, 22 août 2021, Sète.

Un corps sain dans un esprit sain

Auberge de jeunesse, le dimanche 22 août à 09:30

Le premier objectif sera de monter de A à Z ce séjour par les jeunes (lieux, transport, animations, objectif pédagogique, budget, …) et faire toutes les réservations nécessaire ce qui conduira à une certaine autonomie. Ensuite, ce séjour se voudra sportif avec des entrainements planifiés le matin et en fin d’après-midi et des animations (culturelle, ludique, …) l’après-midi et le soir. Sans oublier, des petites remises à niveau scolaire (mathématique, physique et science de la vie et français) mais approches concrètes dans leur vie de tous les jours.

Ados de préférence sportifs, séjour gratuit

Séjour sportif et culturelle

Auberge de jeunesse séte Sète Hérault



