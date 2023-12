Un corps à soi : exposition avec le Fonds d’art contemporain-Paris collections Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 20 février 2024, Paris.

Du mardi 20 février 2024 au samedi 13 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Du mardi 20 février au samedi 13 avril 2024, la bibliothèque Saint-Éloi accueille 5 œuvres issues du Fonds d’art contemporain – Paris collections, en lien avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars. Bienvenue dans les univers de Marie Ducaté, Balraj Khanna, Assane N’Doye, Paola Ciarska et Randa Maroufi !

En partenariat avec le Fonds d’art contemporain-Paris collections.

Exposition

En lien avec la journée

internationale des droits des femmes le 8 mars, 5 œuvres du Fonds d’art

contemporain – Paris Collections sont exposées à la bibliothèque Saint-Eloi (12e).

Choisies par les bibliothécaires dans le cadre du programme Une œuvre en partage, chaque œuvre

propose une vision originale et réjouissante de corps féminins en action.

Le titre de

l’exposition Un corps à soi est

emprunté à l’ouvrage éponyme de Camille Froidevaux-Metterie (2021). Dans cet

essai, la philosophe montre comment le corps peut être contraint par des

injonctions stéréotypées liées au genre, tout en étant un lieu de libération,

pour les personnes qui arrivent à se le réapproprier.

L’histoire de l’art

occidentale est peuplée de représentations féminines passives ou érotisées,

créées pour un public masculin. A la période contemporaine, les artistes,

hommes comme femmes, essayent de proposer d’autres représentations des genres,

empouvoirantes pour les regardeur.se.s.

L’œuvre Sans titre de Marie Ducaté nous plonge

dans un monde parallèle non-mixte, colorée et festif tout comme les deux

petites peintures de la série My Parralel

Universe de Paola Ciarska, réalisées deux décennies plus tard.

Deux peintres, Balraj

Khanna et Assane N’Doye, nous proposent des représentations de femmes en état

de lutte. La toile Fight for my body a

été peinte par l’artiste indien Balraj Khanna lors d’un séjour en France en

1968, en pleine « deuxième vague » du féminisme. Assane N’Doye rend

quant à lui hommage à la place centrale des femmes chez les Lébous, un peuple

matrilinéaire du Sénégal, dans La

délivrance (1986).

Enfin, au sous-sol de

la bibliothèque, une photographie de la série Les Intruses de Randa Maroufi, questionne la place des corps

féminins dans l’espace public. L’artiste met en scène dans un commerce du

quartier de la Goutte d’Or, habituellement fréquenté par des hommes, des

figurantes. Comme Marie Ducaté et Paola Ciarska, elle propose un espace de

sororité non-mixte, cette fois bien ancrée dans notre réalité contemporaine.

Ces 5 artistes donnent à voir des

représentations féminines qui questionnent les corps des femmes, les

stéréotypes de genre, le « male gaze ».

Du mardi 20 février au samedi 13 avril

tout public

entrée libre

Visite guidée & ateliers

jeudi 7 mars, 18h : visite commentée dansée , en présence d’interprètes LSF/FR – tout public, sur inscription dès le 7 février

, en présence d’interprètes LSF/FR – tout public, sur inscription dès le 7 février samedi 6 avril, 15h : atelier photo en déambulation dans le quartier, à la manière de Randa Maroufi – tout public dès 12 ans, sur inscription dès le 6 mars

Le Fonds d’art contemporain-Paris collections

Témoignage du soutien de la Ville de Paris à la création artistique depuis le XIXe siècle, la collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections réunit 23 400 œuvres, dont plus de 4 800 pour la période contemporaine.

La collection du Fonds, complémentaire de celle des musées parisiens, a une vocation toute particulière : celle de sortir de ses murs, d’irriguer le territoire parisien et d’aller à la rencontre de publics diversifiés. Dans le cadre des programmes de médiation Une œuvre à l’école et Une œuvre en partage, les œuvres de la collection sont régulièrement exposées dans des établissements scolaires – de la crèche aux collèges – et dans les espaces de partenaires des champs médical, social et culturel.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

© Randa Maroufi, crédit photo : Hélène Mauri Mhajbi-Barbès, Randa Maroufi, 2019, impression couleur sous caisson lumineux, 81,9×152,8cm