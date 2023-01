Un Corps à la Calder : vivre le lien entre art et anatomie Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Un Corps à la Calder : vivre le lien entre art et anatomie Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 10h00 à 17h00

. payant Le tarif du stage est en fonction de l’âge et du quotient familial.

– jusqu’à 26 ans inclus : 14,40 € la journée

– adultes de plus de 26 ans selon les tranches de QF QF 1 : 18,12€

QF 2 : 18,84€

QF 3 : 25,32€

QF 4 : 34,08€

QF 5 : 41,28€

QF 6 : 46,38€

QF 7 : 52,86€

QF 8 : 59,40€

QF 9 : 81,90€

QF 10 : 95,52€ Venez vivre une journée autour des principes de mobiles et stabiles dans le corps guidé.e.s par Camille Desmarest. Vous explorerez les rapports poétiques d’équilibre aussi bien dans les œuvres que dans le mouvement. Du cœur suspendu à l’os iliaque supporté, on s’intéressera entre autres à l’organisation des ligaments du cœur et le fonctionnement

articulaire de la hanche. Informations pratiques :

• Visite au Centre Georges Pompidou : rdv 9h45 Place Georges-Pompidou 75004 Paris

• Déjeuner 13h-14h (apportez votre pique-nique)

• Atelier somatique 14h-17h au Pôle Simon Le Franc, 9 rue Simon Le Franc 75004 Paris ==> Ce premier stage s’inscrit dans la continuité de la combinaison atelier/musée initié avec “Des Os & Moi” en juillet 2022. Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes :

– 25 mars 2023 : « Posture & Sculpture » en dialogue avec des œuvres de Camille Claudel au Musée Rodin.

– 3 juin 2023 : « Des os & moi » 2e édition à la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée du Muséum National d’Histoire Naturelle. Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc 9, rue Simon Lefranc 75004 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/946736359632774/?active_tab=discussion https://www.facebook.com/lesateliersducorps.aufildesoi https://www.facebook.com/lesateliersducorps.aufildesoi https://simonlefranc.goasso.org/

