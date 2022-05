Un cornet de glace change son ampoule au petit matin – Lisa Vanho (sculpture) – Un été ornais contemporain Domfront en Poiraie, 17 juin 2022, Domfront en Poiraie.

Un cornet de glace change son ampoule au petit matin – Lisa Vanho (sculpture) – Un été ornais contemporain Place de la Roirie Jardin de la mairie, square Wilfrid Lévesque, Médiathèque Domfront en Poiraie

2022-06-17 – 2022-09-18 Place de la Roirie Jardin de la mairie, square Wilfrid Lévesque, Médiathèque

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie

Les dessins et sculptures de Lisa Vanho prolongent l’histoire de l’assemblage par l’imaginaire de l’hybridation. Jouant avec un lexique surréaliste, tant visuel que littéraire, l’artiste poursuit de façon personnelle l’esprit des cadavres exquis. Elle s’amuse des différentes échelles, de l’improbabilité des rencontres, de l’absurdité des rapprochements. Objet, animaux, végétaux se mélangent, une forme en appelle une autre, intuitivement et de manière incongrue, comme dans les rêves. L’ensemble se lit telle une énigme, une devinette dont la solution peut se trouver dans l’intitulé de l’œuvre.

Dans un esprit similaire, les dessins de Lisa Vanho captent des échantillons du monde et de ce qu’il contient… un monde visiblement sans dessus-dessous.

Visite libre en extérieur

Visite libre à la médiathèque les mardis de 11h à 12h et de 14h à 17h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30, les vendredis de 11h à 12h et de 15h à 18h30, les samedis de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h

culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

