UN CONTRE UN RAPHAELLE BOITEL THEATRE LA COLONNE, 7 février 2023, MIRAMAS.

UN CONTRE UN RAPHAELLE BOITEL THEATRE LA COLONNE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 20:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Compagnie L’Oubliée Mise en scène, chorégraphie : Raphaëlle Boitel Collaboration artistique, lumière : Tristan Baudoin Assistante artistique Alba Faivre Musique originale Arthur Bison Costumes Ateliers de L’Opéra national de Bordeaux Régie lumière et régie générale Elodie Labat Régie son Nicolas Gardel Avec Alejandro Escobedo, Julieta Salz Musiciens : Sarah Tanguy, Elena Perrain, François Goliot, Clément Keller Festival Les Élancées Après La Chute des anges, Raphaëlle Boitel poursuit sa délicate écriture acrobatique, théâtrale et chorégraphique pour faire jaillir un univers ludique, poétique et musical. Dans des espaces sculptés par la lumière, jonglages, contorsions au sol et acrobaties aériennes rythment cette pièce librement inspirée du mythe d’Orphée et d’Eurydice. Sur scène, deux interprètes apparaissent et disparaissent, accompagnés en direct par des instruments à cordes ancestraux. La magie opère ! Tout public à partir de 6 ans

THEATRE LA COLONNE MIRAMAS Rue Marcel PAUL Bouches-du-Rhone

Après La Chute des anges, Raphaëlle Boitel poursuit sa délicate écriture acrobatique, théâtrale et chorégraphique pour faire jaillir un univers ludique, poétique et musical. Dans des espaces sculptés par la lumière, jonglages, contorsions au sol et acrobaties aériennes rythment cette pièce librement inspirée du mythe d’Orphée et d’Eurydice. Sur scène, deux interprètes apparaissent et disparaissent, accompagnés en direct par des instruments à cordes ancestraux. La magie opère !

Tout public à partir de 6 ans

