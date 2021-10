Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan UN CONTRE UN / Raphaëlle Boitel – Cie L’Oublié(e) Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

UN CONTRE UN / Raphaëlle Boitel – Cie L'Oublié(e)
Théâtre des Quatre Saisons, le dimanche 16 janvier 2022

Théâtre des Quatre Saisons, le dimanche 16 janvier 2022 à 17:00

Comme dans la célèbre histoire d’amour, les deux interprètes évoluent sur scène côte à côte, un contre un, mais ne se voient pas. Tantôt acrobates, tantôt danseurs, en pleine lumière ou dans le noir, ils se cherchent… La question de la relation à l’autre est ici centrale. Ce spectacle raconte aux plus jeunes les frontières de la vie, et la manière de les transformer pour vivre autrement, sans se retourner ! Comme à son habitude, la metteuse en scène mélange les arts pour servir son propos : le cirque, le théâtre, la danse et la musique interprétée sur scène par un quatuor atypique.

Tarifs : de 5 à 10€

Raphaëlle Boitel réinvente le mythe d’Orphée et Eurydice dans un spectacle ludique et surréaliste, conçu pour le jeune public. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

