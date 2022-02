UN CONTRE UN – CIE L’OUBLIÉ(E) – RAPHAËLLE BOITEL Le Mans, 12 février 2022, Le Mans.

Théâtre Scarron 8 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

2022-02-12 18:30:00 – 2022-02-12 19:15:00

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe

4 8 EUR Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient pas. L’espace est restreint. Ils sont comme coincés. Librement inspiré des personnages d’Orphée et Eurydice, Raphaëlle Boitel bouscule le mythe de façon physique, ludique et surréaliste. Elle questionne la place de la femme, les stéréotypes et les codes distillés par une société patriarcale. Sur un ton résolument tragi-comique, une manière de raconter autrement à l’enfance et à la jeunesse, la place des uns, des autres, l’un près de l’autre, face à l’autre, d’évoquer la quête de soi, l’émancipation, sans se retourner !

+33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/

Théâtre Scarron 8 Place Quinconces des Jacobins Le Mans

