Un contre un Centre culturel Athanor, 5 avril 2022, Guérande.

Centre culturel Athanor, le mardi 5 avril 2022 à 20:30

Librement inspiré d’Orphée et Eurydice, Un contre un bouscule le mythe de façon ludique et poétique. Dans un clair-obscur propice aux apparitions merveilleuses, deux personnages se cherchent. La musique en live d’un quatuor à cordes accompagne ces deux-là dans leur traversée des Enfers. Ce conte scénique, au croisement de la danse et du cirque, éblouit par sa poésie et son lyrisme. Il raconte la quête de soi et l’émancipation, le souci de l’autre et la solidarité, la vie et ses limites… **À partir de 8 ans**

De 6 à 15€

Cirque, danse, musique

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique



2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T21:00:00