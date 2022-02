Un conteur à la Nuit des musées Musée du dessin et de l’estampe originale Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

A la nuit tombée, le musée s’anime et devient la scène d’un artiste du spectacle vivant pour une soirée hors du commun. Le pétillant comédien Thierry Moral vous emmène au cœur de l’exposition Gustave Doré, créateur de mondes, pour une balade contée au fil des récits, contes et légendes fabuleusement illustrés par cet artiste incontournable du 19es. A l’occasion de la Nuit des musées, le musée sera ouvert de 18h à 21h, Représentation à 20h

Entrée libre

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

