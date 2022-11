Un conte, une soupe Targon, 4 décembre 2022, Targon.

Un conte, une soupe

Foyer de la R.P.A Résidence du Petit Roux Targon Gironde Résidence du Petit Roux Foyer de la R.P.A

2022-12-04 – 2022-12-04

Résidence du Petit Roux Foyer de la R.P.A

Targon

Gironde

Targon

Une belle fin d’après-midi vous est proposé par l’association ACROCS production qui invite ce dimanche une conteuse au sein du foyer de personnes âgées de Targon.

Le principe est le suivant, chacun accède au foyer de la résidence Petit Roux en échange de quelques légumes ( ou de la somme de son choix.)

Au cœur de l’hiver, cette nouvelle édition poursuit un objectif: permettre une rencontre chaleureuse et un moment de partage autour d’un conte et d’une soupe mijotée pendant le spectacle.

Pour ce nouveau volet, la surprise mijote dans la marmite.

Elle sera bonne, gouteuse et parfumée, c’est sûr!

Une belle fin d’après-midi vous est proposé par l’association ACROCS production qui invite ce dimanche une conteuse au sein du foyer de personnes âgées de Targon.

Le principe est le suivant, chacun accède au foyer de la résidence Petit Roux en échange de quelques légumes ( ou de la somme de son choix.)

Au cœur de l’hiver, cette nouvelle édition poursuit un objectif: permettre une rencontre chaleureuse et un moment de partage autour d’un conte et d’une soupe mijotée pendant le spectacle.

Pour ce nouveau volet, la surprise mijote dans la marmite.

Elle sera bonne, gouteuse et parfumée, c’est sûr!

ACROS production

ACROCS PRODS

Résidence du Petit Roux Foyer de la R.P.A Targon

dernière mise à jour : 2022-11-17 par