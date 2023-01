Un conte, une soupe et au lit ! Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Un conte, une soupe et au lit ! Lamballe-Armor, 12 février 2023
Café du théâtre
1 rue du Docteur Sagory
Lamballe-Armor
Côtes-d'Armor

2023-02-12 – 2023-02-12

Café du théâtre
1 rue du Docteur Sagory

Lamballe-Armor

Côtes-d’Armor Avec Vassili Ollivro. Venez profiter d’un bon moment au Café du Théâtre !

Formule avec soupe, pain, beurre et fromage.

Réservation conseillée Dernier de la saison d’hiver ! http://cafedutheatre.moncontour@gmail.com/ Café du théâtre 1 rue du Docteur Sagory Lamballe-Armor

