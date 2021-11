Villeurbanne Médiathèque du Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Un conte, un objet inuit Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

le mercredi 2 février 2022 à Médiathèque du Tonkin

Découvrez un conte inuit lu par un médiateur et illustré par un objet choisi dans la collection du Musée des Confluences de Lyon ! Dans le cadre de Sikilinik, projet Villeurbanne Capitale Française de la Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T15:00:00 2022-02-02T15:30:00;2022-02-02T15:45:00 2022-02-02T16:15:00

