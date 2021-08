Bordeaux Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Gironde Un conte théâtral en anglais pour découvrir en famille l’exposition « Absolutely Bizarre ! » Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un conte théâtral en anglais pour découvrir en famille l’exposition « Absolutely Bizarre ! » Galerie des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Bordeaux. Un conte théâtral en anglais pour découvrir en famille l’exposition « Absolutely Bizarre ! »

Galerie des Beaux-Arts, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Entrée libre. Visite famille : 3-10 ans.

L’école de langue Kids&Us propose une visite ludique pour que les enfants découvrent l’exposition « Absolutely Bizarre ! » tout en apprenant l’anglais. Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

