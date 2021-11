Un conte de Noël TGP,Saint-Denis, 9 septembre 2020, Saint-Denis.

Un conte de Noël

du mercredi 9 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 2020 à TGP, Saint-Denis

D’APRÈS LE FILM DE Arnaud Desplechin MISE EN SCÈNE Julie Deliquet Nous sommes à Roubaix, quelques jours avant Noël. Mais ce pourrait être n’importe où ailleurs. Dans une famille pas tout à fait comme les autres, les Vuillard, un vieux couple amoureux, toujours uni, et leurs trois enfants. Par le passé, la mort prématurée du petit Joseph, le fils aîné, a provoqué la déchirure. La sœur a banni l’un de ses frères. Aujourd’hui ils se retrouvent tous, trois générations, parents, enfants et petits-enfants, le temps d’un repas, d’une fête. Les traumatismes ressurgissent, les non-dits, les trop-dits. L’humour se fait coupant, toujours sur le fil du rasoir, mais le rire n’est jamais loin non plus. Les émotions affleurent, débordent et réparent. Avec son collectif In Vitro, Julie Deliquet adapte Un conte de Noël, écrit et filmé par Arnaud Desplechin, avec douze acteurs sur scène donnant à voir et à vivre la famille sous toutes ses coutures. Les jalousies, la colère, la tendresse, les fantasmes, les déceptions, les vies rêvées… Sur un plateau bi-frontal, la metteure en scène déroule le ballet des émotions dans un récit choral, hyper-collectif, tissant ou détricotant le fil d’une généalogie qui renverse les rôles, à la poursuite des liens du sang et du cœur, à la lisière fragile du réel et de la fiction. Si le film est imprégné de théâtre, la pièce conjugue aussi les références. Elle convoque monstres et fables, religion et psychanalyse, théâtre et cinéma. Par l’empreinte tchékhovienne dans la mélancolie des jours qui passent et par grandes touches tragicomiques shakespeariennes, Julie Deliquet entrelace le drame, la joie et le songe en des possibilités infinies de jeu et toujours dans la magie du conte.



TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-09T20:00:00 2020-09-09T22:20:00;2020-09-10T20:00:00 2020-09-10T22:20:00;2020-09-11T20:00:00 2020-09-11T22:20:00;2020-09-12T20:00:00 2020-09-12T22:20:00;2020-09-13T15:30:00 2020-09-13T17:50:00;2020-09-14T20:00:00 2020-09-14T22:20:00;2020-09-16T20:00:00 2020-09-16T22:20:00;2020-09-17T20:00:00 2020-09-17T22:20:00;2020-09-18T20:00:00 2020-09-18T22:20:00;2020-09-19T20:00:00 2020-09-19T22:20:00;2020-09-20T15:30:00 2020-09-20T17:50:00;2020-09-21T20:00:00 2020-09-21T22:20:00;2020-09-23T20:00:00 2020-09-23T22:20:00;2020-09-24T20:00:00 2020-09-24T22:20:00;2020-09-25T20:00:00 2020-09-25T22:20:00;2020-09-26T20:00:00 2020-09-26T22:20:00;2020-09-27T15:30:00 2020-09-27T17:50:00