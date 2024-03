Un conte d’automne, Julien Fišera au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville Paris, mercredi 3 avril 2024.

Du mercredi 03 avril 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

De 8 à 16 euros.

Comment une relation d’amitié fondatrice permet aux enfants de se connaître et de ses construire. Un récit enchanteur.

Une jeune fille quitte la maison. Elle laisse sa famille derrière elle, emportant son livre préféré, Totoche, mais se trouve vite confrontée à la solitude et au désordre de ses émotions. Jusqu’à l’arrivée d’un personnage mystérieux qui lui propose de lire avec elle, peut-être autrement, ce conte d’apprentissage. Deux actrices et un dispositif d’images vidéo interprètent et restituent l’univers généreux et émancipateur d’une des autrices les plus créatives de la littérature jeunesse. Avec sa compagnie Espace commun, Julien Fišera invente une nouvelle manière de penser les écritures contemporaines et le rapport aux publics, en plaçant les enfants au centre de toutes les attentions.

Espace commun

Texte & mise en scène Julien Fišera

Inspiré de l’univers de Catharina Valckx Espace François Gauthier-Lafaye Lumière Kelig Le Bars Costumes Clémence Delille Vidéo Jérémie Scheidler Musique Anthony Laguerre Collaboration artistique Nicolas Barry Régie générale Jean-Gabriel Valot régie Adrien Bonnin Administration et production Liana Déchel Diffusion Drôles de Dames/Noëlle Barthelemy Géranton

Avec Myriam Fichter & Xaverine Lefebvre

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/un-conte-dautomne

Simon Gosselin