2022-08-08 19:00:00 – 2022-08-08 20:00:00 Les contes bourlingueurs spectacle tout public à partir de 5 ans Un transat, un soleil radieux, une brise marine, fermez les yeux, ouvrez bien grand les oreilles, le voyage va commencer. nDe son Pays Gallo natal à la Grèce, en passant par la Russie ou les grands lacs américains, Matao vous emmène à travers monde. Le merveilleux en bandoulière, des facéties plein les poches, la poésie à la boutonnière, la simplicité au coin des lèvres, il transmet, sculpte et façonne les contes pour les esprits rêveurs qui veulent cheminer plus loin au-delà du réel.

