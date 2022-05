Un conte dans un transat : Elisabeth Troestler Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Un conte dans un transat : Elisabeth Troestler Carantec, 22 août 2022, Carantec. Un conte dans un transat : Elisabeth Troestler Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec

2022-08-22 19:00:00 – 2022-08-22 20:00:00 Jardin du Verger 4 Rue Pasteur

Carantec Finistère Spectacle La baleine tout public à partir de 6 ans Elisabeth Troestler vient nous confier quelques secrets des fonds marins : comment se baigner en eaux froides, se faire prendre en stop par un animal marin et surtout comment sortir d’une baleine ? Des contes traditionnels, de l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots avec humour et rythme. mediatheque@ville-carantec.com +33 2 98 78 31 17 Spectacle La baleine tout public à partir de 6 ans Elisabeth Troestler vient nous confier quelques secrets des fonds marins : comment se baigner en eaux froides, se faire prendre en stop par un animal marin et surtout comment sortir d’une baleine ? Des contes traditionnels, de l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots avec humour et rythme. Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Ville Carantec lieuville Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Un conte dans un transat : Elisabeth Troestler Carantec 2022-08-22 was last modified: by Un conte dans un transat : Elisabeth Troestler Carantec Carantec 22 août 2022 Carantec finistère

Carantec Finistère