Un conte autour des oiseaux Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Un conte autour des oiseaux Soissons, 4 août 2022, Soissons. Un conte autour des oiseaux

3 Rue du Commandant Gérard Soissons Aisne

2022-08-04 – 2022-08-04 Soissons

Aisne Veillée contes avec l’association Conte et Raconte en Soissonnais avec toujours de belles histoires qui font rêver petits et grands Veillée contes avec l’association Conte et Raconte en Soissonnais avec toujours de belles histoires qui font rêver petits et grands +33 3 23 93 30 56 Veillée contes avec l’association Conte et Raconte en Soissonnais avec toujours de belles histoires qui font rêver petits et grands tourisme soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse 3 Rue du Commandant Gérard Soissons Aisne Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Un conte autour des oiseaux Soissons 2022-08-04 was last modified: by Un conte autour des oiseaux Soissons Soissons 4 août 2022 3 Rue du Commandant Gérard Soissons Aisne

Soissons Aisne