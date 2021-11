Un conte à rebours 2 – Spectacle de video-mapping Strasbourg, 8 décembre 2021, Strasbourg.

Un conte à rebours 2 – Spectacle de video-mapping Strasbourg

2021-12-08 12:00:00 – 2021-12-30 18:00:00

Strasbourg Bas-Rhin

EUR Rêver dans un transat…

Prenez une pause poétique en plein coeur de Strasbourg, le temps d’un tout nouveau rêve de lumière.

Confortablement installés dans un pouf ou sur une chaise longue, pénétrez au coeur de l’histoire grâce à un vidéo-mapping immersif inspiré d’un conte traditionnel : La couleur de la neige.

Papier découpé, aquarelles, récit et musique s’assemblent, au carrefour entre animation artisanale et nouvelles technologies, pour donner la parole aux pierres de l’église saint-Pierre-le-Vieux.

Une histoire onirique merveilleusement illustrée, bercée de notes et de couleurs, une parenthèse féérique et enchantée qui fera plonger petits et grands dans la magie de Noël.

