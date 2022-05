Un conseil d’ami

Un conseil d’ami, 13 novembre 2022, . Un conseil d’ami

2022-11-13 – 2022-11-13 39 39 EUR Avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac

Écrit et mis en scène par Didier Caron Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… Avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac

Écrit et mis en scène par Didier Caron Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… Avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac

Écrit et mis en scène par Didier Caron Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… Un conseil d’ami dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville