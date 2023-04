Un concert jeux vidéo et animés a cappella Gymnase Jean Dame Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 17 juin 2023

de 19h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit Les Negitachi présentent leur concert : Un nouvel espoireau. Un chœur geek et otaku Créés en 2010 par une poignée de geeks mélomanes, les Negitachi, ou “poireaux” en japonais, ont pour objectif de promouvoir les musiques des cultures de l’imaginaire en interprétant des morceaux iconiques de jeux vidéo, d’animes, de bandes dessinées, de films et de mèmes internet. Depuis nos premières scènes confidentielles, jusqu’aux immenses scènes de Geekopolis (plus de 600 spectateurs en délire), de la fête de la musique à la collaboration avec un orchestre symphonique, dans une émission télévisée ou lors de nos ateliers d’initiation à la musique et au chant choral, nous souhaitons mettre à l’honneur la bonne humeur et la qualité musicale.

Le jour nous sommes entomologistes, informaticien·ne·s, chercheur·euse·s ou ingénieur·e·s divers (ou d’été), mais quand vient la nuit nous nous transformons en poireaux pour mélanger des morceaux issus du monde de la BD ou du manga, des séries animées de notre enfance ou des grands films hollywoodiens, des vidéos YouTube ou des plus beaux films d’animation japonais. Vous ne connaissez pas cette culture ? Entrez dans notre univers lors de ce concert ! Vous aimez une partie de cette culture ? Savourez nos reprises et découvrez de nouveaux morceaux ! Vous pensez tout savoir ? Il y aura toujours quelque chose pour vous surprendre ! Au programme, du jeux vidéo, des génériques d’animés de tous horizons, du film, et des bizarreries d’internet. Entrée gratuite, mais réservation obligatoire Un extrait de notre concert de l’année dernière Gymnase Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris Contact : https://negitachi.fr/ https://facebook.com/negitachi https://facebook.com/negitachi https://negitachi.fr/concertS13

Negitachi – Un nouvel espoireau

