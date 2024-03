Un concert insolite autour de Jean-Sébastien Bach au théâtre du Lucernaire ! Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du dimanche 05 mai 2024 au dimanche 26 mai 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

De 10 à 30 euros.

Quatre virtuoses surprenantes pour un concert insolite autour du Dieu des musiciens, J.S. Bach.

Come Bach réunit un quatuor de choc pour nous concocter un voyage réjouissant, inventif et surprenant où la musique est reine. Le fil rouge est une nouvelle proposition artistique et récréative autour du Dieu des musiciens : Jean-Sébastien Bach.

Ce concert regroupe aussi des auteurs-compositeurs de grand talent qui relèvent le défi : « Écrire, Composer, Arranger autour de J. S. Bach ». Le parti pris est alors de casser les codes : plus de partitions, plus de chaises, pour que le musicien soit enfin libre ! C’est ainsi que nous assistons à la naissance d’un concert « mis en scène » avec quatre interprètes aux tempéraments complémentaires.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 12 avril à l’issue de la représentation

Théâtre Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006

Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/come-bach +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/come-bach/

@ Michel Nguyen