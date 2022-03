Un concert electro / funk à l’EMB de Sannois Espace Michel Berger Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Espace Michel Berger, le samedi 19 mars à 20:30

Ce samedi 19 mars, l’Espace Michel Berger (EMB) de Sannois propose un double concert au style funk / rap / électro (initialement prévu fin janvier, mais reporté). Ce sera le duo d’instrumentalistes ‘Smokey Joe & The Kid’ qui assurera la première partie avec sa « musique soul and funk américaine des années 70 », remixée à la sauce électronique. Le chanteur et musicien parisien ‘Jon Onj’ sera en seconde partie pour jouer une soul afro aux sonorités électroniques. Concert debout. Tarif prévente : 18 € (sur le site de l’Espace Michel Berger) / Tarif réduit : 16 € / Majoration de 2 € pour l’achat de places le soir même. Ce samedi 19 mars, l’Espace Michel Berger (EMB) de Sannois propose un double concert au style funk / rap / électro (initialement prévu fin janvier, mais reporté). Espace Michel Berger 2 Rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T23:59:00

