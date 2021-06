Lyon Auditorium de Lyon Métropole de Lyon Un concert de musique de chambre avec les Musiciens de l’Orchestre national de Lyon Auditorium de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Auditorium de Lyon, le dimanche 19 septembre à 18:00

En conclusion des journées du patrimoine, les instrumentistes à cordes de l’Orchestre national de Lyon vous proposent des pièces savoureuses, des charmantes sonates composées par un Rossini de 12 ans aux pages de Bartók et Ligeti, qui fleurent bon le folklore du bassin des Carpates. Après avoir découvert les coulisses de la scène, l’Auditorium vous propose de conclure en beauté avec un concert gratuit des instrumentistes à cordes de l’Orchestre national de Lyon ! Auditorium de Lyon 149, rue Garibaldi, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00

