Saint-Cyprien

un concert de musique classique Les Collections de Saint-Cyprien, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Cyprien. un concert de musique classique

Les Collections de Saint-Cyprien, le samedi 3 juillet à 21:00

Guitare et bandonéon parcourent le spendide répertoire argentin du Rio de la Plata, à la rencontre de Carlos Gardel, Anibal Trollo, Astor Paizzola et bien d’autres grands noms, au rythme des valses, milongas et tangos, musique nées de la rencontre entre la vieille Europe et l’ Amérique du Sud

entrée libre, sous inscription

Un duo Tinta Négra avec Laurent Cligny au bandonéon et Nathalie Mengual à la guitare Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:30:00