de 16h à 17h30

gratuit

Venez retrouver l’orchestre de 18 musiciens Puissance Jazz Big Band le 11 juillet à partir de 16h Square Violet. Créé en 1983, Puissance Jazz Big Band se produit principalement en région parisienne, mais assure également des tournées en province et même à l’étranger. Puissance Jazz Big Band est un orchestre de 18 musiciens dirigés par le vibraphoniste et tubiste Yves Abiteboul. Son répertoire est basé sur les succès des orchestres prestigieux des années 1930 à 1970 tels que Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Lionel Hampton, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Woody Herman… mais aussi sur ceux de musiciens plus modernes comme Thad Jones/Mel Lewis, Chick Corea, Herbie Hancock, Arturo Sandoval… et enfin sur des compositions et arrangements originaux de L.T. Abiteboul. Concerts -> Jazz Square Violet 4 place Violet Paris 75015

8 : Félix Faure (235m) 8 : Commerce (249m)

Contact :Puissance Jazz BigBand 0617131500 contact@puissancejazz.com Concerts -> Jazz Musique

2021-07-11T16:00:00+02:00_2021-07-11T17:30:00+02:00

