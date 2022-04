Un concert classique violon-piano, par Sylvie Carbonel et Isabelle Flory Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un concert classique violon-piano, par Sylvie Carbonel et Isabelle Flory Mairie de Paris Centre, 10 mai 2022, Paris. Le mardi 10 mai 2022

de 19h30 à 20h30

. gratuit Dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose”, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 10 mai dès 19h30 en salle des fêtes pour assister à un concert classique de la violoniste Isabelle Flory et de la pianiste Sylvie Carbonel. En duo avec la violoniste Isabelle Flory, fondatrice du Quatuor Arpeggione, et la pianiste-concertiste Sylvie Carbonel nous proposent le programme musical suivant : La Chaconne de la 2e partita en ré mineur pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, la sonate n° 6, K. 301 en sol majeur pour piano et violon de Wolfgang Amadeus Mozart, l’andante spianato op. 22 de Frédéric Chopin, les Gnossiennes n°5 et n°4 d’Erik Satie piano seul et enfin, la sonate en sol majeur pour violon et piano de Maurice Ravel. Rendez-vous dès 19h30 en salle des fêtes de la Mairie de Paris Centre pour assister gratuitement à ce concert. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

Mairie de Paris Centre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie de Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie de Paris Centre Paris Departement Paris

Mairie de Paris Centre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un concert classique violon-piano, par Sylvie Carbonel et Isabelle Flory Mairie de Paris Centre 2022-05-10 was last modified: by Un concert classique violon-piano, par Sylvie Carbonel et Isabelle Flory Mairie de Paris Centre Mairie de Paris Centre 10 mai 2022 Mairie de Paris Centre Paris Paris

Paris Paris