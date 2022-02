Un concert chez vous avec Pollux live session Jardin du Rudel, 8 mars 2022, Albi.

Jardin du Rudel, le mardi 8 mars à 20:00

**Madam : trio Rock Garage** Sans détour, ni prétention, Madam aime surprendre et ne laisse personne indifférent. Le trio prend aux tripes et laisse aller son énergie dévastatrice et communicative, pour partager un moment inoubliable dont on ressort souvent les mains moites et avec l’envie de recommencer encore et encore ! Un projet d’accompagnement en soutien à la scène locale Lancé en période de confinement, le projet Pollux Live Session continue en 2022 ! L’occasion de vous proposer un format original, avec des concerts diffusés en ligne, pour mettre en valeur le patrimoine tarnais et la scène locale. Dans le cadre de son action de soutien à la scène locale, Pollux Asso sélectionne et accompagne des artistes tarnais, pour les aider à tourner cette captation et ainsi participer au développement d’artistes émergents. Elle comporte trois volets qui leur permettent de progresser sur le thème de la performance scénique, de la création audiovisuelle et de la communication. La vidéo est ainsi l’aboutissement d’un travail de fond, qui permet aux groupes de disposer d’un support qualitatif pour faire la promotion de leur musique et de se professionnaliser. Le groupe a suivi un accompagnement sur mesure avec : – une répétitions encadrées par le directeur de Pollux Asso, ayant suivi la formation d’accompagnement artistique du collectif RPM) – un module de préparation à la captation vidéo avec Bibam Production – une formation sur la communication et la diffusion de la vidéo, animée par le chargé de communication de Pollux Asso. Trois groupes ont été sélectionnés pour participer à ce dispositif en 2021 : The Koppers, Féramià et Madam. L’appel à projet 2022 sera lancé le 10 mars 2022 !

Découvrez le groupe Madam lors de cette nouvelle Pollux Live Session au Jardin de Rudel ! Cette « scène locale » sera diffusée à 20h, en direct sur les pages Facebook et Youtube Pollux Asso !

Jardin du Rudel Av. Charles Baudelaire, 81000 Albi Albi Tarn



