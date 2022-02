Un concert au profit des Réfugiés de NDGP Notre Dame de Grace de Passy – Nouvelle église Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Un concert au profit des Réfugiés de NDGP Le chœur **Ultreïa** propose un programme de chants a capella, avec un répertoire de chants sacrés, occidentaux et orientaux, allant du Moyen-Âge au gospel. Les droits d’entrée perçus seront intégralement reversés à l’Association des Réfugiés de NDGP qui prend en charge 4 familles originaires de Syrie et d’Irak. Le chœur Ultreïa propose un programme de chants a capella au profit de l’Association des Réfugiés de NDGP Notre Dame de Grace de Passy – Nouvelle église 8, rue de l’Annonciation Paris Quartier de la Muette

