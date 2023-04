UN CON PEUT EN CACHER UN AUTRE

2023-05-04 – 2023-05-04 . Genre : Comédie à sketchs

Auteur : Arnaud Cosson, Cyril Ledoublée Le premier breton, le second normand, un duo complètement à l’Ouest (et ça tombe bien) ! Aujourd’hui, bonne nouvelle, ils sont toujours à côté de la plaque, interprétant sur scène des sketchs chargés de dérision avec ce naturel bienveillant qui les caractérise. Jouant sur les cordes sensibles de la naïveté, de la mauvaise foi ou de la folie douce, leurs personnages vous embarquent dans des situations dont vous ne sortirez pas indemnes.

Ces deux humoristes transforment les banalités quotidiennes en grands moments d'hilarité contagieuse.

