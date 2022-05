Un commerce équitable pour un monde plus juste Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Un commerce équitable pour un monde plus juste

du mardi 31 mai au mardi 14 juin à Médiathèque Muncipale

Des membres de l’association seront présents certains après-midi pour échanger avec vous, pour vous inviter à un jeu présentant différents labels et pour vous faire déguster du café et du chocolat équitable. Dès l’entrée, seront alors mises en valeur nos documents autour de ce thème. Comment envisager un monde plus juste, dans la production, dans les échanges et dans la consommation ? Des questions qui nous touchent tous…

Entrée libre

La médiathèque propose l’exposition de l’association ‘Bretagne Cens’ sur le commerce équitable. Découvrez le parcours d’une coopérative de café et de différents produits tels le cacao ou le coton. Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:30:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T10:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:30:00

Lieu Médiathèque Muncipale Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Ville Bruz

Médiathèque Muncipale Bruz

