Un collège au fil des siècles : regards sur l’architecture au service de l’enseignement Billom, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Billom. Un collège au fil des siècles : regards sur l’architecture au service de l’enseignement 2021-07-05 15:00:00 – 2021-07-05 16:30:00 Ancien collège 4 rue du Collège

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR En compagnie d’un guide-conférencier vous déambulez dans les couloirs, salles et coulisses des étages de l’ancien collège. Au cours de la visite, vous revivez l’histoire passionnante et étonnante de l’édifice en empruntant l’escalier des Jésuites. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

