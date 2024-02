Un Coin d’Azur Théâtre Le Palace Périgueux, jeudi 14 mars 2024.

Un Coin d’Azur Théâtre Le Palace Périgueux Dordogne

Texte de Jean Bouchaud / Mise en scène d’Isabelle Gazonnois

Novembre 1940, l’histoire se déroule à Marseille, en zone libre. Situé près du port, Le Coin d’Azur est une ancienne maison de passe et les hasards de la guerre ont réuni là un prestidigitateur juif allemand, un pianiste allemand anti nazi, une résistante, un jeune fonctionnaire du gouvernement de Vichy et divers habitants du quartier. L’époque est à la débrouille, au marché noir, aux faux papiers et aux déguisements de toutes sortes… Dans un climat de xénophobie, alors que la ville se prépare à accueillir le vainqueur de Verdun, les personnages se trouvent impliqués dans une agression contre un policier. Ils doivent fuir au plus vite… mais comment faire lorsque gares, port et routes sont étroitement surveillés ? Seul un miracle pourrait les sauver. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Théâtre Le Palace 15 Rue Bodin

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.plaud@wanadoo.fr

L’événement Un Coin d’Azur Périgueux a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Communal de Périgueux