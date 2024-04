Un cœur nomade, une invitation au voyage avec Dany Laferrière Institut de France Paris, vendredi 5 avril 2024.

Du vendredi 05 avril 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion du Festival du Livre de Paris, dont le Québec sera cette année l’invité d’honneur, la Ville de Paris et l’Institut de France présentent l’exposition Un cœur nomade, pour marquer les dix ans de l’entrée à l’Académie française de l’écrivain Dany Laferrière. L’exposition se déploiera du 5 avril au 12 mai, sur le pont des Arts et le parvis de l’Institut de France à Paris.

Se déployant du 5 avril au 12 mai, sur le pont des Arts et le parvis de l’Institut de France à Paris, l’exposition Un cœur nomade mettra en lumière le travail artistique et le rapport aux territoires francophones que Dany Laferrière a appris à connaître lors de ses voyages au Québec, en Haïti ou encore en France. Elle sera ainsi l’occasion d’entrer dans l’univers graphique et littéraire de cet auteur et académicien reconnu.

Accueillie pour la première fois à Montréal en 2020, avant de s’installer à Francfort, Tunis et au siège des Nations-Unies à New-York, l’exposition permet de renforcer les liens culturels entre la France et le Québec, tout en offrant une occasion aux visiteurs francophones de découvrir la littérature québécoise à travers les œuvres de Dany Laferrière et des 41 écrivains représentés au Festival.

La vie de Dany Laferrière se résume en un bouquet au parfum de cinq villes. Né à Port-au-Prince, il a passé son enfance avec sa grand-mère à Petit-Goâve, puis s’est exilé à Montréal, où il a publié tous ses livres. Il a fait un long détour par Miami avant d’aller à Paris, où il siège à l’Académie française. Puisant inspiration dans cinq des livres graphiques de l’auteur – Autoportrait de Paris avec Chat, Vers d’autres rives, L’exil vaut le voyage, Sur la route avec Bashō et Dans la splendeur de la nuit, Un cœur nomade invite les visiteurs à plonger dans cette œuvre à saveur autobiographique.

« Je marche de jour comme de nuit dans Paris depuis si longtemps déjà que je me demande qui habite l’autre toujours ému de savoir qu’un poète nommé Villon l’a fait avant moi. »

Un plongeon dans l’encrier.

Conférence et séance de dédicace par Dany Laferrière, de l’Académie française.

L’exposition Un cœur nomade donnera lieu à une rencontre avec Dany Laferrière le 13 avril 2024 à 16 heures sous la Coupole de l’Institut de France dans le cadre du Festival du livre de Paris qui met cette année le Québec à l’honneur. D’ Un certain art de vivre, en passant par L’énigme du retour, Dany Laferrière a publié 37 livres. Il nous invite à remonter ce long fleuve d’encre, en mots et en images, depuis Petit-Goâve jusqu’à l’Académie française. Cliquez ici pour vous inscrire.

Institut de France 23, quai de Conti 75006

Contact : https://www.institutdefrance.fr/coeur-nomade-dany-laferriere/

Madeleine Plamondon Dany Laferrière – Un coeur nomade