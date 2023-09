Un cocktail magique avec Maxence Vire Théâtre Le Double Fond Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 avril 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 12 janvier 2024

de 21h00 à 22h15

Public adolescents adultes. A partir de 12 ans.

Maxence Vire n’est pas qu’un simple magicien, c’est un vrai showman ! Il y a des endroits plus que formateurs dans la vie d’un artiste et comédien, comme l’école de « la rue », l’école du « cabaret » ou encore le Club Méditerranée. Maxence a fait les trois, ce qui en fait un personnage abracadabrantesque avec une énergie débordante et un humour autant décapant que subtil.

Dans ce spectacle intimiste, il réunit des effets magiques très personnels qu’il a construits et peaufinés avec le temps, et qui font sa réputation à travers le monde. Un cocktail rempli d’amour, drôle et magique…

A consommer sans modération* ! Approchez les amis, venez !

Plus près vous serez, mieux il saura vous tromper !

* L’abus de magie n’est pas dangereux pour la santé. A consommer avec vos amis et sans modération.

Théâtre Le Double Fond 1 place du marché Sainte Catherine 75004 Paris

