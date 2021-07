Un Cocktail, des Cocteau Mairie du 11e arrondissement, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Quel diable d’homme que ce Jean-là ! Génie polymorphe en son entier dédié aux arts et infuse de son talent protéiforme le domaine musical, embrassé dans son ensemble : mélodie, chanson, opéra, ballet.

Un coktail, des Cocteau, selon l’ironique et pourtant si vraie formule d’André Breton, propose une promenade dans le champs éclaté et multiple des œuvres griffées Cocteau — y compris dans les chansons dont il a lui-même signé la musique, en collaboration avec Janine Bertille, telles La Gamme ou Mes sœurs, n’aimez pas les marins_… — et d’éprouver la sensation de fréquenter les cercles artistiques d’avant-garde qui ont fait Cocteau tout comme il les a fait parfois lui-même, les Ballets Russes, le Groupe des Six, Erik Satie et l’École d’Arcueil, ou encore les Ballets Suédois, et de percevoir, à travers les personnalités si différentes et diverses qui composent son univers – de Diaghilev, Reynaldo Hahn et Stravinsky, de Poulenc à Honegger en passant par Auric, Sauguet, Germaine Tailleferre, Jean Marais, Jean Françaix… – l’admirable éclectisme d’une pensée artistique multiple, libérée de toute observance de traditions moisies, indépendante de tout carcan formel – voire institutionnel – une pensée que rien n’enferme dans un flux artistique univoque, et s’épanouit avec naturel sur quelque mode d’expression qu’elle ait décidé d’explorer.

Aussi, voyager de Parade aux Mariés de la Tour Eiffel, de la musique du film _Le Lit à colonnes (et son irrésistible Valse langoureuse signée Françaix), se faire émoustiller les oreilles par le Caramel mou de Darius Milhaud et les savoureuses miniatures mises en musique par Honegger et Satie, se griser de la tonique suavité du Dieu Bleu, où la musique nous donne littéralement à voir cette mythique apparition d’un Nijinsky tout de bleu et or, émergeant d’une immense fleur de lotus, est une expérience Cocteau qui tient tout à la fois de la biographie artistique et sensuelle que de la redécouverte des éclats musicaux d’un esprit créatif aux fulgurances piquantes, sensibles, souvent magnifiques mais aussi magiques – et rarement égalées.

