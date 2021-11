Un citoyen dans mon compost Badefols-sur-Dordogne, 27 novembre 2021, Badefols-sur-Dordogne.

Un citoyen dans mon compost Salle des fêtes Le bourg Badefols-sur-Dordogne

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle des fêtes Le bourg

Badefols-sur-Dordogne Dordogne Badefols-sur-Dordogne

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre :

· un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets,

· une approche artistique aux contours humoristiques,

· des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage,

· une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public.

Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre :

· un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets,

· une approche artistique aux contours humoristiques,

· des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage,

· une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public.

Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

+33 9 72 58 24 22

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre :

· un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets,

· une approche artistique aux contours humoristiques,

· des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage,

· une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public.

Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

compost

Salle des fêtes Le bourg Badefols-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par