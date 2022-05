Un cirque au quartier des clos Chartres, 3 mai 2022, Chartres.

Un cirque au quartier des clos Chartres

2022-05-03 – 2022-06-03

Chartres Eure-et-Loir

Début mai, le grand chapiteau du cirque Bostok s’installera sur la place du marché, dans le quartier des Clos, où il stationnera jusqu’au 3 juin.

Pendant ces cinq semaines, les artistes iront à la rencontre des habitants du quartier et interviendront dans les crèches et les écoles. L’objectif est de faire découvrir les arts du cirque aux élèves de classes maternelles et élémentaires et des enfants de la crèche des Lutins, mais aussi de créer du lien social entre les habitants des quartiers prioritaires.

Le dimanche 29 mai, le parvis de la maison pour tous des Petits-Clos accueillera la Fête des Clos, de 10h à 17h.

Plus d’informations sur le site : https://www.chartres.fr/actualites/detail/un-cirque-au-quartier-des-clos

À partir du 3 mai et jusqu’au 3 juin, les habitants du quartier des Clos vont vivre au rythme des ateliers et des spectacles du cirque installé place du marché.

contact@ville-chartres.fr +33 2 37 23 40 00

Chartres

